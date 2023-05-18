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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العراقية: ارتفاع الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية إلى 119 بينها 18 حالة وفاة

العراق
العراق
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية إلى 119 بينها 18 حالة وفاة.

قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر - ي تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "محافظة ذي قار سجلت العدد الأعلى من الحالات بواقع 35 إصابة، ثم البصرة 18، والمثنى 10 والنجف الأشرف وميسان ولكل منهما 8 إصابات ثم بغداد/ الرصافة 6 إصابات و5 إصابات في كل من واسط وبابل وصلاح الدين وبغداد/الكرخ وفي ديالى والديوانية 4 بكل محافظة وفي كربلاء المقدسة 3 إصابات والأنبار إصابتان وفي أربيل إصابة واحدة".

أضاف "أما بالنسبة للوفيات فجاءت ذي قار أولا بـ 6 حالات، ثم المثنى 3، ووفاة واحدة في كل من البصرة والنجف الأشرف وديالى والديوانية وبغداد/الرصافة وواسط وبابل وأربيل وكربلاء المقدسة".

العراق الحمى النزفية بغداد