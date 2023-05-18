اقرأ غدا في "البوابة".. السيسي في جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 19 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة عودة سوريا

السيسي في جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32

.. والأسد يحضر بعد غياب 12 سنة

G7 في هيروشيما.. تشكيل جبهة عالمية ضد روسيا والصين

تكتل جديد.. الصين تستقبل زعماء آسيا الوسطى

بعد انفراد "البوابة".. فرنسا تجمد 25 مليون يورو من أموال صناديق "الإخوان"

داليا عبد الرحيم تعلن تفاصيل جديدة عن العمليات المشبوهة للجماعة الإرهابية

إنقاذ الإنسانية.. “اليونيسف” تحذر من كارثة إنسانية بعد 100 يوم من زلزال تركيا وسوريا

الأمم المتحدة: 25 مليون سوداني في حاجة للمساعدة الإنسانية