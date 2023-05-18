بابوا غينيا الجديدة تعتزم توقيع معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة

تعتزم بابوا غينيا الجديدة توقيع معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة تتيح للقوات الأمريكية الوصول إلى موانئ ومطارات الدولة في المحيط الهادئ.

وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب - فى مؤتمر صحفي نقلته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس- إنه تم الاتفاق مع واشنطن على اتفاقيتين اثنتين تركزان على التعاون الدفاعي والمراقبة البحرية، وسيتم توقيعها رسميا فى أقرب فرصة بعد موافقة البرلمان.

وأضاف "الموانئ والبنية التحتية لن يستخدمها الجيش الأمريكى حصريا على أي حال.. وإنما سيطلبون من الدفاع الفلبينى دائما الوصول إلى المنشآت الفلبينية".

وتمنح الاتفاقيتان اللتان يمكن تجديدهما كل 15 عاما، الولايات المتحدة حركة حيوية في المياه الإقليمية لبابوا غينيا الجديدة بالقرب من المسارات البحرية إلى أستراليا واليابان، مقابل دخول مراقبة الأقمار الصناعية الأمريكية.