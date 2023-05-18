الثانوية العامة 2023.. رابط إلكتروني لأرقام الجلوس والاستلام الإثنين المقبل في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان )، اليوم، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2023/2022، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام الجلوس من خلال موقع الوزارة من خلال الرابط التالى:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاحد الموافق 21/5/2023 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الاثنين الموافق 22/5/2023.