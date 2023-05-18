دورة تدريبية بمركز سقارة لأول مرة لتطبيقات الميتافيرس

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي الـ ٣٨ من الخطة التدريبية للمحليات ٢٠٢٢: ٢٠٢٣، دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة تعتبر أحد تطبيقات التحول الرقمي في تطوير خدمات المحليات المقدمة في المراكز التكنولوجية ومراكز الخدمات الجماهيرية، وهي دورة تطبيقات الميتافيرس للعالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي في خدمات المحليات، ويستفيد من التدريب 28 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية ووحدات التحول الرقمي بالوزارة والمحافظات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها، بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين، والاستفادة من أحدث البرامج الإدارية والتدريبية والتكنولوجية لدعم الخدمات الحكومية بالمحافظات، وفي ضوء حرص واهتمام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية بالمحافظات، لإحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوطين أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة، والتي تقوم بتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، وهذا يتطلب استمرار تدريب كوادر المحافظات، وخلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد.

وأوضح وزير التنمية المحلية، ان الدورة التدريبة تركز علي تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه وتطبيقاته وما هي ايجابياته وسلبياته، وتعريف ونشأة الميتافيرس ومميزاتها وعيوبها، والتعرف علي كيفية تحميل البرنامج وعمل حساب والتعرف على واجهة البرنامج، كما تتضمن الدورة تطبيق عملي على الدخول للعالم الافتراضي، وكيفية التنقل واستخدام الأدوات، والتعامل مع الشخصيات الافتراضية الاخرى والقوانين المنظمة لها، بالإضافة الي التعرف علي الخدمات التى ستقدم والفئة المستهدفة من الخدمات وكيفية تقديم تلك الخدمات، وكيفية استخدام خرائط التنقل داخل البرنامج، والتعرف علي القوانين المنظمة للإنترنت.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن مركز تدريب سقارة ينفذ أيضًا خلال هذا الأسبوع دورتين تدريبتين هما دورة تصميم الشبكات والأمن السيبراني، ودورة تطوير مهارات إدارة الموارد البشرية، فيما تستمر دورة تصميم الجرافيك والانفوجراف للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد من هذه الدورات ٨٨ متدربا من جميع المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة تصميم الشبكات والأمن السيبراني والتي يستفيد منها ٢٥ من متدربي الدورات الأساسية لتصميم الشبكات المنفذه بالخطة التدريبية الحالية، تتناول عدة موضوعات وهي التعرف علي المفاهيم العامة في الأمن السيبراني ومدي الحاجة للأمن السيبراني، والتعرف علي المفاهيم والتقنيات المستخدمة في الأمن السيبراني ومشاهدة برامج الاختراق، والعلاقة بين وسائل الاتصال الاجتماعي والأمن السيبراني، وكيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصيات وتشفير الملفات المهمة علي الأجهزة وعمل نسخ احتياطية وحماية المنظمات من الهجمات السيبرانية والجدار الناري، باللضافة إلي الاستخدام الأمن للشبكات اللاسلكية واستخدام كلمات المرور المناسبة، واختتمت الدورة بعدة مناقشات في قانون حماية البيانات الشخصية.

ونوه "آمنة" إلى أن مركز سقارة يستكمل الحزمة التدريبية لهذا الأسبوع، بدورة تدريبية عن تطوير مهارات وإدارة منظومة الموارد البشرية، ويستفيد من التدريب 28 متدرب، وتتضمن الدورة إجراءات التعيين وطرق شغل الوظائف وتحديد الأجر طبقًا للقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بنظام العاملين بالدولة من حيث النقل والندب والإعارة والحلول، وتناولت الدورة عدة ورش تدريبية بشأن التعيينات والأجور وكيفية تنظيم سجلات وملفات الخدمة واستيفاء تقارير الكفاية والتسويات ومدة الخبرة العلمية والعملية والعسكرية والخدمة العامة، وكيفية تحليل الوظائف وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي وعلاقته بالتدريب كأحد وظائف إدارة الموارد البشرية، وقياس العائد من الاستثمار في الأفراد بالتدريب، واختتمت الدورة بكيفية قياس الجدارات الوظيفية لتحديد الفجوات الوظيفية والتعريف بإدارة المواهب وكيفية تطبيقها.

وفى نفس السياق... احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الخميس بتخريج حوالي ١٠٥ متدربًا اجتازوا ٤ دورات تدريبية وهي دورة تطوير إدارات الشئون القانونية، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية لعدد ٦ محافظات (الإسماعيلية- والسويس- بورسعيد- القاهرة- القليوبية- مطروح)، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وابداء الملاحظات.

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