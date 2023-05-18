ضياء رشوان يعلن جدول جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني

أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثاني، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، لتكون على النحو التالي:

الأحد 21 مايو، المحور السياسي:

= الأحزاب السياسية (2 جلسة)

= قانون المجالس الشعبية المحلية (2 جلسة)

الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي:

= لجنة الصناعة (2 جلسة)

= لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) (2 جلسة)

الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي:

= التعليم قبل الجامعي (2 جلسة)

= القضية السكانية (2 جلسة)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.