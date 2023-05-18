أستراليا توفر تكنولوجيا الطائرات المسيرة لخفر السواحل الفلبيني

أعلنت أستراليا أنها ستمد خفر السواحل الفلبيني بمعدات طائرات مسيرة والتدريبات، بغرض المساعدة في تعزيز قدراتها البحرية وسط توترات متزايدة في بحر الصين الجنوبي.

ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية "بيني وونج" عقب لقائها مع نظيرها الفلبيني "إنريكي مانالو" اليوم الخميس، البلدين بـ (الشريكين المتشابهين في التفكير)، يسعيان لتكون منطقة جنوب شرق آسيا آمنة ومستقرة ومزدهرة.

وقالت أنها ناقشت مع نظيرها الفلبيني اليوم السبل التي يمكنهما من خلالها تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك توفير أستراليا لمعدات طائرات مسيرة وتدريبات وتقنيات أخرى بهدف رفع الوعي لدى جنود خفر السواحل في المجال البحري وقدرات الحماية.

أما "مانالو"، فأكد أن بلاده لا تزال تدرس آفاق التعاون مع أستراليا واليابان والولايات المتحدة، كما أنه تناول مع "وونج" أيضًا التعاون الثنائي بشأن التجارة والاستثمار والتجارة والشراكة البحرية، بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجرائم عابرة الحدود.