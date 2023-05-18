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الخميس 18 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ضبط قائد سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بعد رصد فيديو له على "فيسبوك"

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام سيارة نقل بالتسبب فى تعطيل حركة المرور بالقاهرة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بتعطيل حركة المرور وعمل بعض الحركات الإستعراضية والإحتكاك بعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة المقطم، مُعرضًا حياته والمواطنين للخطر.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بمحافظة الفيوم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،  كما تبين عدم وجود رخصة تسيير..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

بالقاهرة تعطيل حركة المرور فيس بوك