لأول مرة.. هبة طوجي وأسامة الرحباني في دار الأوبرا المصرية

تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجي للعودة لمصر لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية، وذلك مساء الجمعة 16 يونيو.

وتروي هبة طوجي عطش جمهورها المصري لرؤيتها في حفل جماهيري في القاهرة بعد غياب قرابة ثلاث سنوات عن آخر حفلاتها في مصر، عبر إطلالة موسيقية بمشاركة الموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني والأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

وتحتفل هبة طوجي مع جمهورها المصري بإطلاق ألبومها الجديد "بعد سنين"، والذي ضم في جعبته 13 أغنية، من بينها الأغنية الرئيسية التي تغنت بها باللهجة المصرية، بجانب عدة تعاونات مميزة خلال أغانيه منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي بأغنية "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف، كما تشارك بنفسها في تلحين وكتابة بعض أغنيات الألبوم.



كما يأتي الألبوم استمرارًا للتعاون الموسيقي الناجح بين هبة طوجي والموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، الذي يتولى مهمة الإنتاج الموسيقي لأغنيات الألبوم التي تم تنفيذها بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والألبوم من إنتاج "يونيفرسال أرابيك ميوزك" العالمية والمنتج وسيم سال صليبي.