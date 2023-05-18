رئيس مركز أبو النمرس يزيل موقع تصوير مخالف بأرض زراعية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مركز ومدينة أبو النمرس، اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية.

أسفرت جهود الحملة في إزالة أعمال بالخشب لموقع تصوير بطموه، وتمت الإزالة بالكامل بالمهد وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضدد المخالف، وهي عبارة عن معاودة أعمال حديثه لسيشن تصوير بطريق مصر أسيوط الزراعي بدون ترخيص وتم إزالة جميع الأعمال المعاوده.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة ابو النمرس، بالمرور والمتابعة والتصدي لأى تعديات وإزالتها وخاصة الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.