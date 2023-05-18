"تعليم الفيوم": تفعيل مشروع تنمية مهارات ومواهب الطلاب والمعلمين بإدارة إطسا التعليمية

عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع شركة ماونتين فيو للتنمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور منتصر الشماع مدير إدارة إطسا التعليمية، والدكتورة كريمة مصطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وعلى مسئول المشاركة المجتمعية بإدارة إطسا، ومسئولى العلاقات العامة بالمديرية، بشأن تفعيل مشروع تنمية مهارات ومواهب والطلاب والمعلمين المتميزين فى كافة المجالات (الرياضية والفنية والثقافية والتكنولوجية).

وناقش الاجتماع تفعيل المحور الرياضي بإدارة إطسا التعليمية، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية، من خلال إكتشاف الموهوبين فى المجال الرياضي بالمدارس، فى مختلف مجالات الغناء والشعر والتمثيل والرسم والمجال التكنولوجي، وذلك من خلال التنسيق مع أخصائي أو مسئول بكل مدرسة ، لاختيار وترشيح الموهوبين فى كافة المجالات على مستوى المدرسة.

حيث تم اختيار مدرسة دفنو الرسمية للغات ومدرسة الغرق ، ليتم التصفية فى جميع الألعاب الرياضية التى يشارك فيها الطلاب ومنها كرة القدم واليد والألعاب الفردية وألعاب القوي ورفع الأثقال والجودو.

وأشارت وكيل الوزارة إلى إمكانية إتاحة تدريب خريجي التعليم الفني وتدريبهم بالشركة، من أجل توفير فرص عمل لخريج التعليم الفني بالفيوم.