العراق: القبض على 6 دواعش نفذوا عمليات إرهابية بمحافظة صلاح الدين

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، من توقيف 6 عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، شاركوا في عدة عمليات إرهابية خطرة في محافظة صلاح الدين.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على ٦ متهمين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين ضمن عملياتها الاستخبارية المستمرة لملاحقة العناصر الارهابية التي ارتكبت جرائم وهربت للتخفي عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأضاف البيان، أن التحقيقات والتقارير الاستخبارية أشارت إلى أن العناصر الملقى القبض عليها اشتركت بجرائم نصب عبوات ناسفة وتفجير الدور السكنية والهجوم على القواعد الامنية وتقديم الدعم لعصابات داعش الارهابي خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض المناطق في وقت سابق.

واختتم البيان، بأن الدوائر التحقيقية استكملت مع العناصر الإرهابية الاعترافات، يجري عرضها على القضاء العراقي.