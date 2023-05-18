اليوم.. أنغام تطرح فيديو كليب أغنية "سيبك أنت"

تستعد النجمة أنغام لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب اليوم الخميس بعنوان "سيبك أنت" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأغنية "سيبك انت" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع مادي، والفيديو كليب من إخراج جمال عادل.

من جهة أخرى، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في الإمارات يوم 20 من مايوالجاري، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت أنغام مؤخرا أغنية "خلينى شوية معاك" على "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، ميكس وماستر أمير محروس.