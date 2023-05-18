"ختامها مسك".. الفرحة تعلو وجوه طلاب الإعدادية بجنوب سيناء (صور)

" ختامها مسك".. هكذا اختتم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، اليوم الخميس، في محافظة جنوب سيناء.

وارتسمت الفرحة أعلى وجوه الطلاب في أخر يوم امتحاني؛ لسهولة أسئلة امتحان مادة العلوم، وأكد معظم الطلاب أن الأسئلة لم تخرج عن المنهج الدراسي، وأنها جاءت في متناول جميع الطلاب، واصفين امتحان العلوم بالختام المسك للامتحان.

وفي آخر أيام امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة تابع محمد حامد عقل ، وكيل وزارة التربية والتعليم لجنة مدرسة الشهيد سيد زكريا خليل برأس سدر .

وتأتي المتابعة تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

وتفقد وكيل الوزارة سير أعمال لجان الامتحان بالمدرسة التي تضم لجنة مدرستي سعد زغلول الإعدادية بنات وجمال عبد الناصر الإعدادية، واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب من حسن سير الامتحان، بمادة العلوم (فترة واحدة ) من 9 حتى 11 صباحاً مؤكدا الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، ومراجعة بيانات الطلاب والتوقيع ثلاثيا عليها، وحظر حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان .

يذكر أن إدارة رأس سدر التعليمية يعقد بها (15) لجنة امتحانية، في آخر امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023 بمادة العلوم (فترة واحدة ) بإجمالي عدد 3360 طالب / طالبة ولجان 74 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

inbound89089591498992192

inbound4824542314690709307

inbound7936285888960665417