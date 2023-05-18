مصرع موظف بالهندسة الزراعية بكفر الشيخ سقط من صندوق سيارة

لقي موظف بالهندسة الزراعية بكفر الشيخ، مصرعه ، إثر تعرضه للسقوط من أعلي صندوق سيارة ربع نقل بطريق الطايفة- كفرالشيخ، وتم نقله لمستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، يفيد بتلقيه إشارة ، بوجود بلاغ من أهالي قرية الطايفة مركز كفر الشيخ، بوجود مصاب، يدعي سمير الفخراني 42 سنة، موظف بالهندسة الزراعية بكفر الشيخ، ويعمل حداد بورشه تصنيع مشغولات حديدية، وأثناء استقلاله سيارة ربع نقل بطريق الطايفة، مركز كفر الشيخ ،أختل توزانه وسقط منها وارتطمت رأسه بالأسفلت، مما أدى إلى إصابته بنزيف حاد في المخ، وتوفي فور وصوله للمستشفى كفرالشيخ العام.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، برئاسة المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وبالتحري وسماع الشهود وإجراء المعاينة، تبين حدوث الوفاة، طبقًا لما سبق، ولم يتهم أهليته أحد بالتسبب في وفاته، ولاتوجد شبهة جنائية، وتم التصريح بالدفن.