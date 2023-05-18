الكاتب محمود نفادي يطالب بإقامة متحف للهوية الوطنية في العاصمة الإدارية

قال الكاتب الصحفى محمود نفادى، نائب رئيس حزب إرادة جيل، ممثل تحالف الأحزاب المصرية والذى يضم 42 حزبا سياسيا، أن التحالف هدفه الأساسى منذ أن تم تدشينه الحفاظ على الهوية المصرية، خاصة أن الخطر لا يزال قائم فى ضوء المساعى المُتعلقة بالطمس المستمر للهوية الوطنية وخاصة من الجماعة الإرهابية.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، اليوم الخميس، موضحا أنه على مدار السنوات الماضية دوام على أن يكون وسط رجال السياسة وبجلسة اليوم يتواجد وسط رجال الثقافة والفكر وهذه فرصة عظيمة من أجل النقاش حول ملف هام متعلق بأولويات الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بشأن الهوية الوطنية.

وأكد نفادي، أنه حضر برلمان الإخوان فى 2012 ووصفه ببرلمان العصابة، من خلال كتاب نشره فى وقت سابق تضمن المساعى الخاصة بهذه الجماعة من أجل طمس الهوية المصرية، وأمام كل هذه التحديات التى تواجه هذا الملف فعلى المصريين مسئولية كبيرة فى الحفاظ على الهوية والدفاع عنها وخاصة على مستوى الإعلام وضرورة أن نكون أمام برامج جديدة تدافع عن الهوية والثقافة المصرية بدلا من التناولات التى تتم فى موضوعات تطمس الهوية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه باسم التحالف يطالب بإنشاء متحف للهوية الوطنية فى العاصمة الإدارية الجديدة على أن يضم شهداء مصر، مؤكدا شكره وتقديره الكامل لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الحوار فيما عقب رئيس الجلسة د. أحمد زايد على مقترح المتحف بأنه يمثل أهمية كبيرة ومصر بحاجة إليه.