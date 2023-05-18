"الملا": قطاع البترول منفتح على مختلف الشركات العالمية ذات الخبرات المتميزة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ديفيد ريد النائب الأول لرئيس شركة وذرفورد والرئيس التجارى للشركة للمبيعات الدولية والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الشركة فى مصر والعمل على توسعة أنشطتها خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل فوز الشركة بالشراكة مع شركة انبى فى المناقصة العالمية التى طرحتها شركة خالدة لرقمنة 100 بئر وربطها آلياً فى مختلف مواقع عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية.

وأكد “الملا” خلال اللقاء أن قطاع البترول منفتح على مختلف الشركات العالمية ذات الخبرات المتميزة والتى تمتلك التكنولوجيات الحديثة فى مجال أنشطة الحفر والانتاج وتقديم الخدمات، فضلاً عن خبراتها المتميزة فى مجال التحول الرقمى الذى أصبح سمة من سمات العصر، مشيراً إلى أنه فى اطار استراتيجية الوزارة يتم التركيز على استخدام التحول الرقمى خاصة فى أنشطة الحفر والاستكشاف بما يسهم فى كفاءة العمليات وتعظيم معدلات الانتاج.

واستعرض نائب رئيس الشركة أنشطتها فى تكنولوجيا تركيب معدات الحفر المائل لعدد من الآبار المتقادمة بهدف استمرارية الانتاج منها لفترات طويلة والتى تمت فى بعض حقول الشركة العامة وشركتى بتروبكر وبدر الدين وأثبتت نجاحها ، معرباً عن رغبة الشركة القوية فى استمرار توسعة أنشطتها فى مصر.

وتعد شركة وذرفرود من كبرى الشركات العالمية فى مجال توفير المعدات والخدمات فى مجال حفر آبار البترول والغاز وتقييمها واكمالها وانتاجها والانتاج من الآبار المتقادمة وتمتد عملياتها فى أكثر من 75 دولة فى كافة مناطق انتاج البترول والغاز حول العالم.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبى ومساعده للتحول الرقمى المهندس محمد أبو المجد.