أحمد الطاهري: مصر احتضنت لبنان وبذلت جهودا كبيرة لإعادة العراق لدوره الفاعل

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن مصر كانت أول من توجه نحو لبنان واحتضنه بعد كارثة مرفأ بيروت.

وأضاف أحمد الطاهري، خلال مداخلة عبر القمر الصناعي من جدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لكي يعود العراق لممارسة دوره بفاعلية في منظومة العمل العربي المشترك.

وتابع الطاهري أن العراق بكل ما يمثله في المنطقة العربية لمنظومة الأمن الإقليمي العربي وهي دائما في الأسس الاستراتيجية العربية يقال عنه أنه الجناح الشرقي للأمة العربية، وكذلك لا يفوتنا ما قامت به مصر لمكافحة التطرف والإرهاب وما تأسس بعد ذلك من تفاهمات عربية تأخرت كثيرا مثل المنتدى الاستخباري العربي وتبادل المعلومات بين الدول.

كما لفت إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية كانت عامل استقرار وأمن للمنطقة العربية من المشرق إلى المغرب، وظهر ذلك في معالجة الكثير من القضايا والأمور، سواء على المستوى الثنائي والجماعي، وكذلك في إعادة دعم دفع دور الجامعة العربية من جديد وإعادة مسألة القمم الثلاثية والخماسية وعدم تصعيد الأمور العربية والعمل على تصفية الأجواء العربية، ودفع نقط الخلاف ما بين الدول العربية إلى مناطق أخرى يمكن الالتقاء والالتفاف حولها، وهو منهج مصري واضح في السنوات الماضية.