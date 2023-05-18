وكيل تعليم مطروح يحيل 4 طلاب للتحقيق لقيامهم بالغش أثناء الامتحان

واصل عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، جولاته الميدانية المفاجئة بكافة أرجاء المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل داخل اللجان الامتحانية.

حيث تفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي في يومها الأخير بمدرسة براني الثانوية المشتركة غرب المحافظة، وذلك للاطمئنان علي حسن سير العمليه الامتحانيه داخل اللجان، حيث أدي طلاب الصف الثاني الثانوى الامتحان الختامي في مادة الرياضيات فترة واحدة لمدة ٣ ساعات.



واطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحانات حيث جاءت الورقة الامتحانيه واضحة وخالية من الاخطاء الفنيه وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج الدراسى.

وأوضح وكيل الوزارة أنه خلال متابعة مدرسة براني الثانوية تم ضبط طالبة بحوزتها ورقة الامتحان الخاصة بزميلتها وتقوم بالإجابة على الأسئلة بدلاً منها، كما تم ضبط طالبة وبحوزتها كتاب خاص بالمادة التى تؤدى فيها الامتحان، كما تم ضبط طالب بالصف الثاني الثانوي وبحوزته مذكرات خاصة بمادة الرياضيات أثناء أداء الامتحان.

وقرر وكيل الوزارة إحالة الواقعة للشئون القانونية لأعمال شؤونها كما أحال مراقب اللجنة وأربعة من الملاحظين للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الإمتحانات.

واطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وأكد شحاته مجدداً أنه سيتم التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الأخلال بأعمال الامتحانات، مشيراً أنه سيتم تطبيق القانون على أى شخص أى ما كان موقعه حال مخالفته اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام سير العمل داخل اللجان

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