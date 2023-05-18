إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو بكرداسة

أصيب 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.