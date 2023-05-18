انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة التصويرية لحريق نشب في شقة سكنية بالطابق العاشر بعقار في منطقة العمرانية، وكذا ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.



وأفادت التحريات أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، ولا شبهة جنائية وراءه.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبدالهادي حسانين بمنطقة العمرانية الشرقية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق العاشر وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.