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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ميار الببلاوي توجه رسالة لـ "وفاء مكي": "بلاش تبنى البراءة الخاصة بيكي على حساب أحد"

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
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وجهت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، رسالة لـ الفنانة وفاء مكي، قائلة:" يا حبيبتي انت أخدتي الجزاء اللى أمر بيه رب العالمين، وأنا لم اكتم الشهادة".

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن:" حسبي الله ونعم الوكيل، وركزي فى حياتك، وبلاش تبنى البراءة الخاصة بيكي على حساب أحد".

ولفتت إلى أن:" كلنا هننزل فى شبر تحت الأرض، وأنها لن تقول شئ غير صحيح، وعليكى أن تركزي فى حياتك وعملك".

وأشار إلى أن:" انت يا وفاء حققتى نجاح وشهرة فى الأيام الأخيرة، على حسابي فى الفترة الأخيرة، لم تحققيها فى سنوات عملك الفني".

 

 

ميار الببلاوي وفاء مكي البراءة الشهادة غير صحيح