اليابان تقدم مليون دولار للنازحين والعائدين الفارين من السودان إلى مصر

أكدت سفارة اليابان لدي مصر في بيانا لها اليوم أن حكومة بلادها قررت تقديم مليون دولار أمريكي كمساعدة طارئة من خلال المنظمات الدولية للتخفيف من معاناة النازحين والعائدين الذين أجبروا بالقوة على الفرار من السودان إلى مصر بسبب الاشتباكات المسلحة في السودان.

وأضافت فى بيانها أنها قررت الحكومة أيضا تقديم 3.5 مليون دولار أمريكي للنازحين والعائدين في الدول المجاورة للسودان (مصر وتشاد وجنوب السودان)، منها مليون دولار مخصصة للموجودين في مصر، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وأوضح البيان أنه في مصر، بموجب هذه المنحة الطارئة، سيتلقى حوالي 150.000 شخص مساعدات غذائية من خلال برنامج الأغذية العالمي (WFP) وسيتلقى حوالي 80.000 شخص المواد غير الغذائية الأساسية مثل حقائب الأدوات الصحية والمياه من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وأشار البيان أن هذه المنحة الطارئة هي بمثابة التنفيذ الملموس للتصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء السيد كيشيدا خلال زيارته لمصر في أبريل الماضي بأن "اليابان مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة للنازحين في الدول المجاورة للسودان".

وأكد البيان أن حكومة اليابان تعتزم دعم جهود مصر لحماية النازحين والعائدين من خلال هذه المساعدة في التعاون المستمر مع الدول المعنية.

وعن توزيع المساعدة بحسب المنظمات الدولية: مصر: مليون دولار وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة: 500.000 دولار أمريكي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 500.000 دولار أمريكي.