غدا.. افتتاح معرض "أنطولوجيا خط لونية" لدعاء سالم بقاعة زياد بكير

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، فى السادسة والنصف مساء غد الخميس، معرضا فنيا بعنوان "أنطولوجيا الخط واللون" للتشكيلية دعاء سالم، بقاعة زياد بكير في ساحة دار الأوبرا المصرية، والذى يستمر حتي الأربعاء ٢٤ مايو الجاري.

يتناول المعرض لوحات تصميمه تتحدث عن أنطولوجيا الخط واللون والتي تكون ذات منحني انطباعي من خلال الرجوع لأصل الاشياء في اللوحة التصميمة وبلوغ عمق المحسوس فيها من خلال حركة الخطوط وتنوع الوانها وتأثيراتها الميتافيزيقية من ناحية انطباعية ذاتية للفنانة.

يذكر أن الفنانة الدكتورة دعاء سالم من مواليد الأردن وتعمل أستاذ التصميم المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، أقامت العديد من المعارض الخاصة منها معرض ماندراين، وأنامل ديناميكية.