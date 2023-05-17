رئيس جامعة المنوفية يعرض مشروع المدينة الطبية فى لجنة التعليم بالبرلمان

حضر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم مناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشة ميزانية الجامعة ومشروعاتها.

أوضح رئيس الجامعة أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور وليد الأنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عقدت اجتماعا اليوم فى إطار اجتماعاتها النوعية المستمرة وذلك لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها جامعات، ومستشفيات جامعية، في مشروعي قانونين ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى.

هذا وعرض رئيس الجامعة متطلبات واحتياجات الجامعة في جميع أبواب الموازنة للوفاء بجميع التزاماتها تجاه جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وأبنائها من الطلاب، وجميع المستجدات علي مدار العام المالى القادم والاستفادة من جميع المنشأت الجامعية بالصيانات اللازمة والمبالغ المطلوبة، وموافقة مندوبى وزارة المالية علي جميع التعزيزات التى يتم طلبها من الجامعة علي مدار العام المالى.

كما استعرض رئيس الجامعة فى حضور ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إدراج مشروع المدينة الطبية الجديدة في خطة العام المالى القادم لأهمية المشروع للعملية العلاجية والصحية والبحثية والتعليمية موضحا المستهدف تحقيقه والوصول إليه من تنفيذ هذا المشروع القومى الذى يعد انفراجة كبيرة فى توسعات المستشفيات الجامعية، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة الطبية على مستوى الجمهورية وتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين، وقد نال المشروع تأييد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والنواب وجاري تقديم دراسات الجدوى اللازمة لإدراجه بالخطة.

وفى الختام قدم رئيس الجامعة الشكر لجميع ممثلى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لما يبذلوه من جهد في تحقيق متطلبات الجامعة وتذليل أى عقبات، والشكر لوزير التعليم العالي على مايقدمه من دعم مستمر للجامعة، كما وجه الشكر لنواب مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة لمايقدمونه من تعاون ودعم لتنفيذ هذا المشروع الكبير.

رافق رئيس الجامعة المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، المحاسب أشرف النطاط أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، المحاسب أيمن بدر مدير عام التخطيط.