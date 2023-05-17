رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب انخفاض الأسعار محليًا.. فيديو

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل إمكانية بيع الذهب الوارد من الخارج بنفس أسعار الذهب المحلي.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»،، مساء اليوم الأربعاء، إن الذهب الوارد من الخارج سيتساوى بنفس قيمة بيعه بسعر الذهب المحلي؛ في اليوم الذي وصل فيه إلى مصر.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب أن دول السعودية والإمارات تتعامل في الذهب عيار 21 مثل مصر؛ فيما تستخدم إيطاليا الذهب عيار 18 وعيار 14، لافتًا إلى أن الشعبة لا تعتمد على دمغة الذهب الوارد من الخارج.

وأوضح ميلاد أن وجود الدمغة على الذهب الوارد من الخارج تُسهّل معرفة عيار الذهب، ويُفضل أن يكون الشخص الذي سيستقدم ذهب من الخارج أن يكون معه فاتورة شراء.

ونصح ميلاد باستقدام سبائك ذهبية من الخارج لأنها لا تشمل مصنعية، مؤكدًا أن سعر الذهب عالميًا وصل إلى 1970 دولارًا؛ الأمر الذي ساعد على انخفاضه في السوق المحلي.