ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب انخفاض الأسعار محليًا.. فيديو

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل إمكانية بيع الذهب الوارد من الخارج بنفس أسعار الذهب المحلي.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»،، مساء اليوم الأربعاء، إن الذهب الوارد من الخارج سيتساوى بنفس قيمة بيعه بسعر الذهب المحلي؛ في اليوم الذي وصل فيه إلى مصر.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب أن دول السعودية والإمارات تتعامل في الذهب عيار 21 مثل مصر؛ فيما تستخدم إيطاليا الذهب عيار 18 وعيار 14، لافتًا إلى أن الشعبة لا تعتمد على دمغة الذهب الوارد من الخارج.

وأوضح ميلاد أن وجود الدمغة على الذهب الوارد من الخارج تُسهّل معرفة عيار الذهب، ويُفضل أن يكون الشخص الذي سيستقدم ذهب من الخارج أن يكون معه فاتورة شراء.

ونصح ميلاد باستقدام سبائك ذهبية من الخارج لأنها لا تشمل مصنعية، مؤكدًا أن سعر الذهب عالميًا وصل إلى 1970 دولارًا؛ الأمر الذي ساعد على انخفاضه في السوق المحلي.

الغرف التجارية أسعار الذهب الذهب الوارد من الخارج الذهب هاني ميلاد