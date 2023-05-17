"سلومة" يجتمع بمديري عموم الجيزة استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بمديري عموم الإدارات بالمديرية، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، الذي سينطلق يوم السبت المقبل ويستمر لمدة 6 أيام.

وقدم أشرف سلومة فى بداية الاجتماع الشكر للجميع على ما بذلوه من جهد خلال فترة امتحانات النقل وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة الجيزة.

وأكد «سلومة» أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 194897 طالبًا وطالبة، مقسمين على 685 لجنة، وبلغ إجمالى طلاب الدمج 2482 طالبا وطالبة.

وأصدر تعليماته ببذل أقصى جهد فى امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومواجهة أية مشكلات ووضع حلول فورية لها، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات لتداركها سريعا.

وكذلك التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة وسرعة تسليم أوراق الإجابة فور انتهاء الامتحان إلى لجان النظام والمراقبة، والتأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره لتسهيل مهمتهم.

وشدد وكيل تعليم الجيزة بعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحًا امتحان مادة اللغة العربية والخط.

ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة.

كما سيؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو، ومادة العلوم والتربية الفنية، يوم الأربعاء 24 مايو.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

وأكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد يوميا باللجان، لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

وشدد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، كما شدد علي الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.