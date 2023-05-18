تعرف على حظك في الأبراج اليوم الخميس 18 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

توقعات برج الحمل

إذا نظرت إلى حياتك خلال السنوات الماضية، ستلاحظ أنها تغيرت تماما. هذه التغييرات أثرت إيجابا عليك وكانت سببا في التقدم الملموس الذي تلاحظه اليوم. حاول من حين لآخر أن تغير أسلوب حياتك.

توقعات برج الثور

تناقش بعض الموضوعات المفيدة إذا جلست مع بعض الأصدقاء في الصباح كالفلسلفة والميتافيزيقا والعلوم. تتميز بسرعة البديهة وهذا ما يميزك عن الآخرين. تستوعب أي موضوع أو أي فكرة تسمعها من أصدقائك اليوم.

توقعات برج الجوزاء

تشعر أن كل شيء يحدث لك اليوم يحدث لأول مرة. تشعر دائما ان هناك شيئا ما سيحدث ولكن لا تعرف ما هو؟! أنت شخص عاطفي جدا ولذلك ربما تشعر بالآخرين بمجرد أن تنظر إليهم. اهتم بمشاعرك وأحاسيسك وعبر عنها ولا تكبتها.

توقعات برج السرطان

تعلم إدارة أولوياتك بشكل أفضل. لا تضع الأشياء غير المهمة مع الأمور التي لا تحتمل التأجيل. ستنجز أعمالا جميلة تفخر بها وتكون محط أنظار المسؤولين عنك. كن حذرا من العلاقات الغرامية. سترى كل شيء بلون وردي بالرغم من المشاكل المحيطة به.

توقعات برج الاسد

أنت شخص تحب التحدث مع الآخرين والانخراط معهم. تفكر اليوم في الاتصال بأصدقائك والاقتراح عليهم الاجتماع في منزلك. أنت متميز في إقناع الآخرين بأفكارك ومقترحاتك. لديك القدرة على مساعدة الآخرين رغم المحن والظروف التي تمر بها.

توقعات برج العذراء

يوم ملائم للتحرك في عدة اتجاهات. قد تواجه خلافا حول بعض الموضوعات والاعتبارات. تتعرّض اليوم محاولاتك للعرقلة وتواجه شريكا شرسا في مكان العمل. قد تمر بأمور مخيبة لآمالك، ما ينعكس سلبا على وضعك الصحي.



توقعات برج الميزان

ربما تقضي وقتا طويلا اليوم في تقديم خدمات لشخص ما. ربما يكون هذا الشخص صديقا أو حبيبا أو قريبا. لن تكف عن الكلام مع هذا الشخص. ستضطر فجأة للقيام بشيء ما ثم تعاود مساعدة هذا الشخص مرة أخرى. انتبه فهناك أكثر من شيء قد يقف في طريقك. لا تجعل أي شيء يؤثر عليك أو يثير غضبك

توقعات برج العقرب

أنت مغرور اليوم وتشعر أنك الشخص الوحيد الموهوب في هذا العالم. عليك أن تقدر مواهب الآخرين وإلا لن يقدور جهودك او مواهبك. لا تنس أنهم يعرفون كيف ينتقمون منك ولكنهم مضطرون للتكيف مع هذا العالم الذي نعيش فيه.



توقعات برج القوس

تجنب الأخطاء والتهور والتسرع. إدعاءات الشريك بالعظمة والتفوق عليك يثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام. التوتر قد يسبب لك فشلا أو خسارة، فلا تنفعل كي لا تسبب لنفسك أزمة صحية.

توقعات برج الجدي

الجدية هي أساس التعاون المثمر بين الزملاء، بينما كثرة المزاح تسبب الأخطاء والهفوات. ستجد نفسك مضطرا إلى الدفاع عن أفكارك بمواجهة الشريك، وهذا سببه قلّة الثقة والود المفقود بينكما.



توقعات برج الدلو

أي شيء يتعلق بحياتك العاطفية سيكون على ما يرام خاصة إذا تصرفت بطريقة صحيحة. عليك أن تبذل كل جهودك حتى تتأكد من شعورك تجاه شخص ما. ننصحك بأن تتبع منهجا عمليا في حياتك المهنية اليوم. جلوسك مع مجموعة من الأصدقاء المثقفين سيكون له تأثير على عملك.



توقعات برج الحوت

يقدر الآخرون مميزاتك، وتمارس سحرا كبيرا وتصغي إلى ما يقوله لك أرباب العمل باهتمام. تفكر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش لحظات رومانسية مع الحبيب. فكر مليا في وضعك الصحي المتقلب، واختر الحل أو العلاج المناسب بسرعة.