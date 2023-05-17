محافظ جنوب سيناء يلتقي طلاب هندسة جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.. صور

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، اليوم الأربعاء، طلاب الفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ، وذلك في اطار ربط الجامعات بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية في مصر، من خلال دراسة مشروع لحماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول، والذي يشمل زيارة ميدانية لتفقد ودراسة السدود والبحيرات التي تخزن مياه السيول وتحديد مسار تدفقها.

تناول اللقاء الذي حضره القيادات التنفيذية بالمحافظة مناقشة سبل الاستدامة للمشاريع في مدينة شرم الشيخ، بما في ذلك الحديقة المركزية الواقعة في منطقة المثلث الأخضر على مساحة 40 فدانًا، وكيفية الحفاظ على سلامتها.

وأثنى المحافظ على دور الجامعة في تفعيل دور الخريجين في سوق العمل وتحقيق الاستدامة والمشاركة المجتمعية، مثمنا التعاون البناء بين الجامعة والمحافظة ووزارة التعليم العالي، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لتمكين الشباب وتشجيعهم وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق التنمية في البلاد.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى وجود ثلاث جامعات على أرض المحافظة، هي جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ، وجامعة السويس بطور سيناء لحين استكمال منشآت الجامعة الرئيسية الجاري انشاؤها حاليا بمدينة ابو رديس، بالاضافة لجامعة الأزهر بطور سيناء، متمنيا دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

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