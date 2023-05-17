أبوالغيط: العرب لن يتركوا السودانيين بمفردهم

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن الأزمة في السودان تحمل مخاطر على استقرار الدولة، وذلك خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في جدة تحضيرا للقمة العربية.

وأضاف أبوالغيط أن السودان بلد عربي مهم والصراع أدمى قلوب العرب، مؤكدا أن الجامعة تتابع التطورات في السودان، والعرب لن يتركوا السودانيين بمفردهم.

وتستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة الجمعة القادم، القمة العربية العادية في دورتها الـ(32)، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، وتأتي استضافة المملكة للقمة العربية الـ32 امتدادًا لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعقد الدورة الـ32 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، ما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.