اجتماع تنسيقي لانطلاق أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بجنوب سيناء

تستعد محافظة جنوب سيناء؛ لإنطلاق فعاليات أكبر مسابقة في حفظ القرآن الكريم السنوية والتي ينظمها المصرف المتحد تحت منظومة "إيثار" للمسئولية المجتمعية للموسم الثالث بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وشهد اليوم الأربعاء الاجتماع التنسيقي الأول؛ استعدادا للمسابقة، بحضور المجموعة المكلفة من قبل المصرف المتحد برئاسة جيهان أبو حسين، رئيس قطاع إدارة إيثار للمسؤلية المجتمعية والاستدامة بالمصرف المتحد، ومديرية أوقاف جنوب سيناء، والمجموعة المكلفة من من قبل المنطقة الأزهرية ، وعقد الاجتماع بمديرية الأوقاف في العاصمة طور سيناء.

وفي ختام اللقاء أهدى الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة سلسلة “رؤية” للفكر المستنير، لكل من رئيس قطاع إدارة إيثار للمسؤلية المجتمعية والاستدامة، والمجموعة المكلفة من قبل المنطقة الأزهرية، والزميل مدير مكتب البوابة نيوز بجنوب سيناء، الذي أشاد بهذه السلسلة ودورها في بناء الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، ونشر الفكر الوسطي بين أبناء الشعب المصري بوجه عام؛ لما تتضمنه من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام، وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها، مثمنا الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في بناء الوعي وتصحيح الفكر.

11

3

2