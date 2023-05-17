تاريخها ناصع البياض.. الألعاب الأخرى كنز لا يفنى.. منتخبات السلاح والخماسي الحديث ورفع الأثقال والمصارعة في المقدمة دائمًا

تتميز العديد من الألعاب الفردية بالإنجازات التي تتحقق بأقل الميزانيات مقارنة بأنشطة رياضية أخرى تتمتع بميزانيات وقدرات مالية أعلى، لكن نتائجها خارجياً لا توازي قيمة الصرف عليها.

الخماسي الحديث:

حققت سلمى أيمن عبد المقصود، لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التى استضافتها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 أبريل حتى الأول من مايو.

وجاء فوز سلمى بالميدالية البرونزية بعد احتلالها المركز الثالث برصيد 1419 نقطة، وجاءت المجرية بلانكا جوزا فى المركز الأول لتتوج بالميدالية الذهبية برصيد 1424 نقطة، وتليها المجرية ميشيل جولياش فى المركز الثاني محققة الميدالية الفضية برصيد 1422 نقطة.

رفع الاثقال:

نجحت الرباعة نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقالفي فى تحقيق 3 ميداليات ذهبية بوزن تحت 71 كجم في بطولة أفريقيا، والمقامة حاليًا بتونس، والتي تعد إحدى البطولات التأهيلية لأوليمبياد باريس 2024.

وفازت نعمة بذهبية الخطف، عقب رفعها 103 كجم بفارق كجم وحيد عن البطلة النيجيرية، كما حصدت ذهبية النطر والكلين، عقب رفعها ثقل قدره 126 كجم؛ لتتوج بذهبية ثالثة في منافسات المجموع.

وتعد نعمة سعيد من الرباعات الواعدات في مصر وأفريقيا، واحدى المرشحات للوقوف على منصات التتويج بأولمبياد باريس 2024، كونها بطلة أفريقيا وبطلة العالم على مستوى الشابات والسيدات.

السلاح:

حققت منتخبات السلاح المصرية أرقام تاريخية وإنجازات جديدة خلال المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب التي أقيمت بمدينة بلوفديف البلغارية وشهدت احتلال مصر المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 5 ميداليات متنوعة .

منتخبات السلاح المصرية حققت 5 ميداليات متنوعة في البطولة بواقع ذهبيتان وفضية وبرونزيتان.

حيث توج منتخبنا الوطني بذهبية منافسات الفرق لسلاح سيف المبارزة ناشئين، كما أحرز محمد ياسين الميدالية الذهبية في منافسات سلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة.

حصل منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة على فضية الفرق كما أحرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

المصارعة:

وكان حصد المنتخب المصري للمصارعة 15 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الأول من فعاليات البطولة الإفريقية لمنافسات ” الرومانية، والنسائية” تحت 17 و 20 سنة.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب لاعبي المصارعة الرومانية، “عبد الفتاح العربي، أحمد عبد الباري بكري، محمد حسن أحمد، كريم أيمن جابر، عمر محمد حسين، محمد أيمن جابر، محمد عبد النبي حجازي، يوسف أحمد قدري، سيف سامح العشماوي”.

وحصلت اللاعبات على 6 ميداليات في منافسات المصارعة النسائية، وجاء الميداليات الذهب من نصيب اللاعبات”مودة حامد، مريم أبو هاشم، منار سعيد محمد، صباح عيد جمعة، أما فضيتين، ملك أسامة عبد العال، غرام إيهاب غريب.

الجمباز:

قدم لاعبو المنتخب الوطني للجمباز خلال مشوارهم ببطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات اداء جيد، ورغم المنافسة الشرسة مع باقي اللاعبين الا انهم تمكنوا من حصد الميدالية والمنافسة عليها.

حيث توج محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني بالميدالية الفضية على جهاز المتوازي بعد حصوله على مجموع نقاط 14.066.

بينما توج بالميدالية الذهبية الأوكراني لليا كوفتون بعد حصوله على مجموع نقاط 14.833 فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الإيطالي نيكولا موزوتو والذي حصل على مجموع نقاط 14.033.

فيما جاء علي زهران، في المركز الخامس في منافسات نهائي جهاز الحلق بمجموع نقاط 14.533 نقطة متساويا مع القبرصي سوقراطيس بيلاكوريس صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

بينما توج بالميدالية الذهبية الأذربيجاني نيكيتا سيمينوف بمجموع نقاط 14.966 ثم الميدالية الفضية عن طريق الإيطالي سالفاتوري ماريسكا بمجموع نقاط 14.700 نقطة والميدالية البرونزية الأرميني أرتور أفيتسيسان بمجموع نقاط 14.666 نقطة .

وكان قد تأهل علي زهران في المركز السادس لنهائي جهاز الحلق بمجموع نقاط 14.433نقطة.

كما احتل أحمد المراغي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني على المركز الخامس بعد حصوله على مجموع نقاط 13.166 نقطة.

بينما توج بالميدالية الذهبية الأوكراني لليا كوفتون بعد حصوله على مجموع نقاط 14.100 فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب البلجيكي ماكسيم جينتيز والذي حصل على مجموع نقاط 13.766 وتوج بالميدالية البرونزية الهولندي كازيميري شميت بمجموع نقاط 13.533.

فيما جاء عمر العربي في المركز الثامن بنهائي جهاز حصان القفز.

وتمكن العربي من الوصول للدور النهائي بعد ان جاء في المركز الرابع في التصفيات بمجموع نقاط 14.333.

وجاءت جنى عبد السلام، في المركز الثامن في منافسات جهاز عارضة التوازن