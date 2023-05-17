الأمم المتحدة توسع استجابتها للاحتياجات المتزايدة في السودان بسبب الحرب

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تواصل مع شركائها في المجال الإنساني تكثيف الاستجابة للاحتياجات المتصاعدة في جميع أنحاء السودان، بعد مرور شهر على اندلاع القتال.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال دوجاريك إن منظمة الصحة العالمية سلمت 30 طنا من المستلزمات الطبية إلى خمسة مستشفيات في ولاية الجزيرة وثلاثة مستشفيات في العاصمة الخرطوم. تشمل لوازم علاج الرضوح تكفي لنحو ألفين و400 شخص. وتدعم منظمة الصحة العالمية توصيل المواد الأساسية لشركائها، كما أن لديها إمدادات إضافية سيتم تسليمها بمجرد أن يسمح الوضع الأمني واللوجستي بذلك.

وفي غضون ذلك، يستأنف الشركاء في المجال الإنساني عملياتهم في بعض ولايات دارفور، ففي شمال دارفور، ساعدت منظمة اليونيسف في توصيل حوالي 235 ألف لتر من المياه النظيفة إلى ثمانية مرافق للرعاية الصحية ومركز للتغذية. وتقوم اليونيسف أيضا بتوزيع المياه ولوازم الصرف الصحي والإمدادات الصحية على نحو 15 ألفا و700 مريض في أكثر من اثني عشر مرفقا للرعاية الصحية.وفي شرق دارفور، وفرت اليونيسف المياه النظيفة لحوالي 40 ألف شخص في مخيم النيم للنازحين داخليا.

وقال المسئول الأممي إن فريق الأمم المتحدة في تشاد أفاد بوصول نحو 80 ألف شخص إلى البلاد- بما في ذلك 60 ألف لاجئ و20 ألف تشادي عادوا إلى ديارهم من السودان. وحتى قبل الأزمة الحالية في السودان، كانت تشاد تستضيف أكثر من مليون نازح قسريا من بينهم حوالي 600 ألف لاجئ- معظمهم من السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون ونيجيريا. وحتى الآن، قدمت مفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف مساعدات غير غذائية لنحو 3000 عائلة لاجئة.

بدوره، وزع برنامج الأغذية العالمي إمدادات غذائية وتغذوية على أكثر من 20 ألف لاجئ جديد في ثمانية مواقع مختلفة على طول الحدود الشرقية مع السودان. بينما يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز دعم الصحة الإنجابية، من خلال حقائب الكرامة وغيرها من الإمدادات.