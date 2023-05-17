كان ينوي الزواج للمرة السادسة.. حبس سيدة ونجلها لقتلهما الأب في الأقصر

أمرت نيابة مركز الأقصر، اليوم الأربعاء، بحبس سيدة ونجلها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإقدامهما على قتل زوجها بمنطقة رواج بمدينة البياضية شرق الأقصر.

بداية الواقعة، كانت يوم الأحد الماضي، عندما تلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد ورود بلاغ لدى مركز شرطة البياضية، بقيام سيدة بقتل زوجها بالمشاركة مع نجلهما بسبب خلافات بينهما.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة البياضية، بقيادة الرائد مختار الضوي رئيس المباحث والرائد محمد عبد الباسط المعاون الأول، ومعاوني المباحث، إلى موقع البلاغ بمنطقة نجع رواج بالبياضية، لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى ضبط الأم ونجلها ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، وتم انتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان سبب الوفاة وبيان الصفة التشريحية، واستخراج تصريح بالدفن.

وحصلت "البوابة نيوز" على تفاصيل جديدة في واقعة قتل مواطن على يد زوجته بالبياضية، حيث كشفت التحريات، أن المجني عليه يدعى "حسن ع أ" 60 سنة، عامل بمدرسة العوامية الإعدادية، كانت قد حدثت خلافات بينه وبين زوجته وتدعى "عبلة ع ب إ" 47 عاما، وبناء عليها قامت بتحريض نجلهما "أحمد" 32 عاما ويعمل مبلط سيراميك، بالإقدام على قتل الأب.

وعلمت "البوابة نيوز"، أن المجني عليه كان ينوي الزواج مرة أخرى للمرة السادسة، حيث أنه تزوج 5 مرات من قبل وأنجب مرة واحدة فقط وقرر الزواج مجدداً، مما أدى إلى حدوث شجار وخلافات مع زوجته، وإثر ذلك قامت المتهمة بتحريض ابنها ضد والده خوفاً من ضياع الميراث والمنزل في حال إنجابه مرة أخرى.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة بيتت النية لقتل زوجها، فقامت بمشاركة نجلها بوضع بنج في العصير ليشربه المجني وتسهيل مهمتهما، وحاولا قتله ولكنه قاومهما فور إفاقته من البنج قاومهما وحدثت بينهما مشادة قوية أدى إلى إصابته بكدمات وجروح متفرقة بالرأس والوجه، قاما على إثرها بكتم أنفاس المجني حتى فارق الحياة في الحال، خشية افتضاح أمرهما، وخرجت الزوجة بعد قتلها زوجها لأقاربه وجيرانه بمنطقة رواج بالبياضية وأخبرتهم بوفاته وادعت اصطدام رأسه بجسم صلب في المنزل مما أدى لوفاته، قبل أن يحضر الطبيب الشرعي الذي أكد أن الوفاة غير طبيعية.

وفى يوم الحادث، سمع الجيران أصوات مرتفعة، واستغاثات من الأب المسن وكان باب منزلهم موصداً، ثم بسؤال الزوجة عن طريق الجيران أخبرتهم بأنه لا يوجد شيء، ولكن الجيران والأهالي أبلغوا الشرطة بما حدث وانتقل رجال المباحث إلى منزل المجني عليه الذي وجد جثة هامدة.

فيما قال شهود عيان: أن الزوجة باعت أرضها لبعلها من أجل مساعدته، وبعد أن كتب البيت لها، أخفى عنها جميع الأوراق التي تثبت ملكيتها، وأخبرها بأنه سيتزوج عليها ولن يعطيها البيت، فحاولت التخلص منه بعد ذلك، وقررت الانتقام منه.

وتم القبض على المتهمين في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبتضييق الخناق، اعترفت الزوجة بجريمتها، وقامت بمشاركة الابن بتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق، وشيع الأهالي جثة الزوج، إلى مثواه الأخير بعد الانتهاء من التحقيقات.