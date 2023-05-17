الإعدام لمتهم في قتل إمام وخطيب مسجد بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، بالإعدام شنقا لمتهم، اشترك مع 2 آخرين صدر بحقهم حكم بالإعدام من قبل، في قتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر والشروع في قتل نجله، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى ومحمد حسن خطاب، وأمين سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ع. ج"، عاطل، و"عبد الوهاب ع.ج"، 21 سنة، طالب، و "وع ج" 58 سنة، موظف، أنهم فى يوم 22 مارس 2019 دائرة مركز شبين القناطر قتلوا المجني عليه "س م، 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "فأس وشرشرة"، وتربصوا له بمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنهم فى ذات الزمان والمكان شرعوا فى قتل المجنى عليه الطفل "م س م"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم، على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، موضوع التهمة اللاحقة، وتربصوا له، بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء "فأس وشوم، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.