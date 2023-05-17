دوري الأبطال.. هالاند يقود التشكيل المتوقع للسيتي أمام ريال مدريد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "الاتحاد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يحل ضيفًا على نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى، فى مواجهة تعد من أقوى مواجهات إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، والذى جمع بينهما علىملعب "سانتياجو بيرنابيو".

أحرز هدفى الذهاب اللاعب فينيسيوس جونيور لصالح ريال مدريد فى الدقيقة الـ 36، بينما جاء هدف التعديل لمانشستر سيتى عن طريق اللاعب كيفين دي بروين فى الدقيقة الـ 76 من عمر اللقاء.

وللعام الثانى على التوالى، يلتقى الفريقان فى نصف نهائى دورى الأبطال «التشامبيونزليج»، والتي حسمها الفريق الملكى بفوز كبير بـ6 أهداف لخمسة فى جمع لقائى الذهاب والإياب، بعد أن احتكما إلى شوطين إضافيين.

ويسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، لرد الاعتبار من ريال مدريد الإسبانى، والأخذ بالثأر بعد الهزيمة منه فى نفس الدور فى النسخة الماضية.

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، وأكانجي.

خط الوسط: رودري، ستونز، جوندوجان، برناردو سيلفا، دي بروين، وجيريليش.

خط الهجوم: هالاند.