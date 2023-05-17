الأعلى للثقافة: مبادرة 100 مليون شجرة تستهدف زراعة 9 آلاف و900 موقع

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مبادرة “100 مليون شجرة” من المبادرات الرائدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة الأخيرة، والتي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة على مدار سبع سنوات.

وأضاف رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، خلال حواره عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى من المبادرة بدأت بزراعة 1.3 مليون شجرة فى بعض المحافظات مثل الفيوم والغربية والقليوبية ومناطق فى الصعيد، والمستهدف على مستوى الجمهورية زراعة 9 آلاف و900 موقع بإجمالي مساحة 6 آلاف و600 فدان.

وذكر رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن نصيب الفرد حاليا من المساحة الخضراء هو 1.2 متر، ومبادرة 100 مليون شجرة ستضاعف تلك المساحة، أى سيصل كل فرد إلى 2.5 متر.