الأمم المتحدة: السودان يحتاج 2.6 مليار دولار لمساعدة متضرري الحرب

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن خطة المنظمة الدولية للاستجابة الإنسانية في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار لمساعدة المتضررين من الأزمة هناك، وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

وصرح راميش راجا سنجام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، "اليوم يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في السودان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية".

وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، في تصريحاته "متطلبات التمويل التي تبلغ قرابة 2.6 مليار دولار هي أيضًا الأعلى بالنسبة لأي استجابة إنسانية خاصة بالسودان".