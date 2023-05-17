ads
الأربعاء 17 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: السودان يحتاج 2.6 مليار دولار لمساعدة متضرري الحرب

السودان
السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن خطة المنظمة الدولية للاستجابة الإنسانية في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار لمساعدة المتضررين من الأزمة هناك، وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

وصرح راميش راجا سنجام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، "اليوم يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان في السودان، إلى المساعدات الإنسانية والحماية".

وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف،  في تصريحاته "متطلبات التمويل التي تبلغ قرابة 2.6 مليار دولار هي أيضًا الأعلى بالنسبة لأي استجابة إنسانية خاصة بالسودان".

الامم المتحده الشؤون الإنسانية السودان المساعدات الإنسانية المنظمة الدولية