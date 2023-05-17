دوري أبطال أفريقيا.. "كاف" يبرئ الأهلي من العنصرية في شكوى الهلال السوداني

برأت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” برئاسة الجنوب أفريقي ريموند هاك، النادي الأهلي من العنصرية ضد نادي الهلال السوداني، واكتفت اللجنة بتوقيع عقوبات مالية على القلعة الحمراء في شكوى الفريق السوداني.

وكان نادي الهلال السوداني تقدم بشكوى لـ"كاف" بعد مباراته أمام الأهلي في دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يشكو فيها من تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير الأهلي.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 120 ألف دولار وبرأت اللجنة الأهلي وجماهيرة من العنصرية ضد نادي الهلال السوداني.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالتالي:

1- غرامة على النادي الأهلي 20 ألف دولار لرمي زجاجات مياه على لاعبي الفريق الضيف.

2- غرامة على النادي الأهلي 100 ألف دولار لعدم وجود النظام.

3- يجب سداد 120 ألف دولار أمريكي في غضون 60 يومًا من تاريخ إرسال القرار.

4- يمكن الطعن في هذا القرار أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار.