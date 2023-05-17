الجارديان تسلط الضوء على مساعٍ أوروبية لتوفير طائرات "إف-16" لأوكرانيا

سلط تقرير صحفي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على اتفاق كل من بريطانيا وهولندا على تشكيل تحالف دولي من أجل إمداد أوكرانيا بطائرات حربية من طراز "إف - 16" لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية خلال الحرب الحالية بين الطرفين.

ويشير التقرير إلى أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روت أعلنا تشكيل ذلك التحالف بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أن بلاده على أتم استعداد للحصول على ذلك الطراز من الطائرات.

ويلقي التقرير الضوء في هذا السياق على تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية التي يؤكد فيها أن كلا من سوناك وروت سوف يعملان سويا من أجل تشكيل ذلك التحالف لتعزيز القدرات الجوية للقوات الأوكرانية، موضحا أن المساهمات الدولية سوف تشمل أيضا عمليات تدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذا النوع من الطائرات.

ويتطرق التقرير إلى الموقف البريطاني من مسألة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، حيث يشير إلى تصريحات رئيس وزراء بريطانيا التي يؤكد فيها أن المكان الصحيح لأوكرانيا هو داخل حلف الناتو، موضحا أن زعماء الدول الأعضاء في الحلف أكدوا أهمية توفير الحلف كل ما يلزم أوكرانيا من مساعدات عسكرية لتمكينها من صد الهجمات الروسية.

ويضيف التقرير أن الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي يأتي بعد يوم واحد من تصريحات الرئيس الأوكراني التي عبر فيها عن أمله في توفير احتياجات بلاده من طائرات "إف - 16"، موضحا أن بلاده ما زالت غير قادرة على حماية سمائها من الهجمات الروسية.

ويلفت التقرير إلى الموقف البريطاني في هذا الخصوص، حيث يشير إلى تصريحات الجانب البريطاني في فبراير الماضي أكد فيها الاستعداد لتوفير برامج تدريب جوية للقوات الأوكرانية في مستوى التدريبات التي تتلقاها قوات حلف الناتو وهو ما أكدته الحكومة البريطانية أمس أول الاثنين بما مفاده أن فكرة تشكيل التحالف الدولي تهدف أيضا إلى الارتقاء بمستوى الطيارين الأوكرانيين ليصبحوا في مستوى طياري حلف الناتو.

ويضيف التقرير أن أوكرانيا طالما ناشدت الدول الغربية تزويدها بطائرات "إف - 16" لتعزيز القدرات الجوية للقوات الأوكرانية التي مازالت تستخدم طائرات عتيقة سوفيتية الصنع.

ويقول التقرير إنه يتعين على كل من بريطانيا وهولندا إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بفكرة تشكيل التحالف الدولي من أجل توفير ذلك الطراز من الطائرات لأوكرانيا.

ويشير التقرير في الختام إلى تصريحات جون كيربي المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أمس أول الاثنين في رده على سؤال بشأن الموقف الأمريكي من توفير ذلك النوع من الطائرات لأوكرانيا، والتي قال فيها إن البيت الأبيض لم يغير موقفه في هذا الشأن وأن الإدارة الأمريكية ما زالت تؤيد فكرة تقديم طائرات "إف - 16" لأوكرانيا.