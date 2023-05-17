الذكاء الاصطناعي مصدر "قلق كبير" في الانتخابات الأمريكية

قال سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" الناشئة، التي كانت وراء إصدار روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن استخدام الذكاء الاصطناعي للتدخل في نزاهة الانتخابات مصدر "قلق كبير"، متابعا أن الأمر يحتاج إلى تنظيم.

وأضاف: "أنا قلق من هذا الأمر"، لافتا إلى أهمية وضع قواعد وإرشادات توجيهية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" الأربعاء.

وتتسابق الشركات الكبيرة والصغيرة منذ أشهر على استخدام الذكاء الاصطناعي وخصصت من أجل ذلك بيانات لا حصر لها ومليارات الدولارات فيما يخشى منتقدون من أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى تفاقم الأضرار على المجتمع.

وقال السناتور كوري بوكر، وهو واحد من عدد كبير من المشرعين ممن لديهم تساؤلات عن أفضل الطرق لضبط الذكاء الاصطناعي، "لا توجد طريقة لحبس هذا المارد في قنينة، هذا بمثابة انفجار على مستوى العالم".

ولفتت السناتورة مازي هيرونو إلى خطر التضليل مع اقتراب انتخابات العام القادم قائلة "في سياق الانتخابات، على سبيل المثال، رأيت صورة الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء إلقاء شرطة نيويورك القبض عليه، وانتشرت هذه الصورة على نطاق واسع".

وألحت هيرونو على ألتمان توضيح ما إن كان يعتبر مثل الصورة المزيفة ضارة.

ورد ألتمان قائلا إن على معدي مثل هذه الصور بقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي توضيح توقيت صنعها لا أن ينشروها كما لو أنها واقعية.

وفي حديثه أمام الكونجرس لأول مرة، قال ألتمان إنه يجب على أمريكا النظر بشكل عام في متطلبات الترخيص والاختبار لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وسئل ألتمان عن رأيه في نوع الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي أن يخضع للترخيص، فقال إنه النموذج الذي بوسعه التوجيه لقناعة محددة أو التلاعب بمعتقدات الأفراد.

وتابع أنه يجب أيضا أن يكون للشركات الحق في قول إنها لا تريد استخدام بياناتها في التدريب على الذكاء الاصطناعي، وهي إحدى الأفكار التي يجري مناقشتها حاليا في الكونجرس.