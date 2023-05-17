ميدو يكشف موقف شيكابالا من الاعتزال بنهاية الموسم

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، موقف محمود عبدالرازق شيكابالا، من الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، بعد الأنباء التي أثيرت مؤخرا حول اعتزال قائد القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: "أؤكد لكم أن محمود عبد الرازق شيكابالا مستمر حتى نهاية عقده في الزمالك.. مفيش بني آدم في نادي الزمالك بيفكر حتى في اعتزال شيكابالا أو رحيله".

وأضاف: "لا صحة لأنباء اعتزال شيكابالا في نهاية الموسم.. الزمالك يجهز شيكابالا للبطولة العربية وهو لاعب مهم للغاية ويستحق الكثير من الزمالك، والعكس صحيح، الزمالك لا يترك أولا".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في المواجهة المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الـ28، من مسابقة الدوري المصري.