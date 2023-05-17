بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات أمس الثلاثاء، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.57 %، عند 10.804,6 نقاط.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.68 % ليستقر عند 876,66 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.35 % بمجموع 809,17 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.46 % بمجموع 9.946 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 111 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 559 مليار درهم مغربي.