غرفة الفنادق: 163 فندقًا حصلت على شهادة النجمة الخضراء بمصر

استعرضت لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، جهود الغرفة في مجال السياحة الخضراء والمستدامة، وذلك ضمن التقرير المقدم للجمعية العمومية للغرفة، تمهيدا لاجتماعها العادي المزمع إقامته 23 مايو الجاري.

وأوضحت اللجنة، أنه تم تدريب ٢٠٠ فرد من ممثلي الفنادق على معايير شهادة النجمة الخضراء بشكل مباشر، كما تم تدريب ٢٠٠٠ فرد بشكل غير مباشر، وتقديم الدعم الفني لنحو ١٠١ فندق بعد فترة التدريب، وحصل ٧٦ فندق على شهادة النجمة النجمة الخضراء في شرم الشيخ والقاهرة والغردقة ومرسى علم والاسكندرية والاقصر، ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة الى ١٦٣ فندق في ١٧ مقصد سياحي تحتوى على ما يزيد عن ٦٠ ألف غرفة بما يزيد عن ٣٠٪؜، من إجمالي الطاقة الفندقية في مصر، وجاري التعاقد مع فنادق جديدة في مناطق مختلفة للحصول على شهادة برنامج النجمة الخضراء وزيادة الوعي البيئي.

وأكدت الغرفة انه تم اعتماد ٦ مدربين و٣ مفتشين جدد بالتعاون مع الدكتورة هايكي جلاتزل المدربة الدولية المعتمدة، وايضا تم التعاون مع منظمة "جي أي زد" في إعداد وتقديم ورشة توعية عن الطاقة الشمسية الضوئية لفنادق شرم الشيخ،

وشاركت الغرفة في المؤتمر السنوى للمجلس العالمي للسياحة المستدامة لتوطيد العلاقات مع المجلس وفتح قنوات جديدة للتعاون في مجال السياحة الخضراء.