علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر أمام سموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي فيوتشر، بقيادة علي ماهر، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء فيوتشر، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

حراسة المرمى : محمود جنش.

خط الدفاع: محمود مرعي و وكريم وليد ومصطفى البدري ومحمد رضا.

خط الوسط: باسم علي وطارق طه ومهند لاشين ومحمد عبدالسلام .

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي ومروان محسن .

والجدير بالذكر أن فيوتشر يحتل المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة ،بينما سموحة في المركز العاشر برصيد ٣٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .