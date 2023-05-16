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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

“تعليم دمياط” تدشن المعرض الدائم للفن التشكيلي بـ80 لوحة

جانب من المعرض
جانب من المعرض
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 وجهت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، أسمى عبارات الشكر التقدير لتوجه عام التربية الفنية لإتمام المعرض الدائم للفن التشكيلي ببهو المديرية، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكدت وكيل أول الوزارة، أن هذا المعرض هو الأول من نوعه ويأتي لإضفاء روح الفن وأخلاقياته على هذا المكان بالمؤسسة العريقة، مشيرة إلى أن المعرض يضم 80 لوحة فنية من إبداعات المعلمين والطلاب، بالإضافة لمجسم بتقنية الصوت والضوء لمعبد الكرنك.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام، أن هذا المعرض قد تم التحضير له منذ أشهر وقام الموجهين المعنيين بتجهيزه وعمل إطارات للأعمال الفنية بصورة نهائية للعرض بصورة تليق بتعليم بورسعيد تحت إشراف الأستاذة عبير سليم موجه عام التربية الفنية.

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية وعبير سليم موجه عام التربية الفنية والموجهين المشرفين على تجهيز المعرض.

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