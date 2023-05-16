وزير الشباب يشارك طلاب كلية الهندسة فى أكبر مسابقة على مستوى الجامعات

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على مشاركة طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان في أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية (Triple S) في نسختها السادسة تحت "شعار مصر تبتكر".

وتقام المسابقة فى عامها السادس على التوالى تحت رعاية وزارة الشباب ووزارة التعليم العالى وهي مسابقة للتطبيق العملى والعلمي لطلاب كليات ومعاهد الهندسة على مستوى محافظات الجمهورية.

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وتنقسم المنافسات إلى (مسابقة تصميم وإنشاء الكباري – مسابقة المنشآت المضادة للصواريخ - مسابقة المنشآت المقاومة للزلازل – مسابقة التصميم المعماري - مسابقة الاختراعات والابتكارات العلمية).

وكان فى استقبال وزير الشباب والرياضة، رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل وعميد كلية الهندسة بالمطرية الدكتور محمد حسنين ربيع الذين اصطحبوا وزير الشباب فى جولة تفقدية لجميع النماذج للمتسابقين المشاركين فى مسابقة هذا العام وحرص وزير الشباب على المرور وزيارة جميع النماذج والمشروعات للطلاب المشاركين فى المسابقة والتحاور معهم.

وعبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذه المشاريع الطلابية الإبداعية مؤكداً علي أن شباب مصر هم المستقبل لهذا الوطن العظيم وأن الدولة المصرية برعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمة لهم ولمشاريعهم وخاصة من أبنائه المبتكرين والمتميزين ، بهدف بناء أجيال تفكر وتخطط وتبتكر من اجل رفعة وطننا الحبيب مصر.

وخلال جولته أفاد صبحي بأن هذه المسابقات دائما ما تسهم على تشجيع إبداعات الطلاب، وحثهم على الإبداع والابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.