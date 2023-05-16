الحوار الوطني.. مناقشة حول آليات صناعة الإعلام السياحي

علّق المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على ما أثاره بعض المشاركين في مناقشات لجنة السياحة بالحوار الوطني، عن دور الإعلام السياحي، قائلًا: كان لدينا الحفل العالمي الشهير لنقل المومياوات والحفل الخاص بإحياء طريق الكباش، ما يدل على أنَّ رأس الدولة مهتم بهذه الأمور، علاوة على وجود الكثير من المشاهد السياحية في الأغاني والأفلام.

وأضاف خلال مناقشات لجنة السياحة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: ننتظر أيضًا حفل افتتاح المتحف الكبير، ومن ثمَّ يجب أن نسأل أنفسنا أليس الإعلام السياحي صناعة؟.. ولذلك يجب على المنشآت السياحية أن تكون شريكًا في هذه الصناعة وعليها أن تشارك في هذا الإعلام وتصنعه حتى تروج لمنتجاتها، خاصةً أنّ الإعلام يُسلِّط الضوء على حدث ولكن لا يصنع حدث.

وتابع: يجب أن نكون متوازنين ومنصفين في نظرتنا.. وندعو جميع الأطراف المعنية بالسياحة أن يدركوا دور الإعلام السياحي والتسويق لمنتجاتها السياحية.

واستطرد: وبلدنا مليانة، وفيها المتحف المفتوح والاستديو المفتوح.