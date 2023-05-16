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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منظمو كأس الكؤوس الأفريقية يكرمون رئيس اتحاد اليد

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تقيم اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام في ضيافة النادي الأهلي، حفلا لتبادل الدروع التذكارية والهدايا بين الوفود المشاركة وذلك غدا الأربعاء بأحد الفنادق، على هامش البطولة.

ومن المقرر، أن يقام حفل تكريم كبير للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد؛ تقديرا لمشواره الحافل وعطائه الكبير لكرة اليد، خاصة أن البطولة التي استضافها النادي الأهلي تقام بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الأفريقي.

واطمأن محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية، على كافة الأمور الخاصة بحفل تبادل الهدايا والدروع الذي يحضره الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي، ومسئولو الاتحاد واللجان المختصة، وممثلو الفرق والوفود المشاركة في البطولة.

ويأتي حفل تبادل الدروع، في إطار تعزيز العلاقات بين جميع الفرق المشاركة، وفي ظل الأجواء المميزة التي عاشها الجميع خلال منافسات البطولة، وأيضا ضمن ما قامت به لجان البطولة من جهود كبيرة لتوفير كافة سبل الراحة للجميع.

 

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