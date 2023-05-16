ناصر منسي يواصل الغياب عن الزمالك أمام أسوان بسبب الإصابة

يواصل ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى ناصر منسي بعض التدريبات التأهيلية داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة على هامش المران، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

ويقوم الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات متواصلة للاعب للاطمئنان عليه حتي يتماثل للشفاء من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.